La jornada 19 de la Liga BetPlay 2024-ll culminó este 14 de noviembre, dejando definidos a los ocho equipos que quedaron clasificados a los cuadrangulares semifinales. Luego de que se disputó la última fecha de la fase de todos contra todos, quedaron ocupados los últimos dos puestos para la siguiente etapa del campeonato del FPC.

Durante la noche de este jueves, se disputaron diez partidos con todos los equipos jugando en simultáneo. Esta última jornada del todos contra todos finalizo con Millonarios como el gran goleador de la fecha al ganarle a Boyacá Chicó con un marcador de 1-5. El partido terminó de la mejor manera con una anotación de Radamel Falcao, máximo artillero de Colombia.

Terminada la jornada 19 de la Liga, Santa Fe, América, Millonarios, Tolima, Atlético Nacional, Junior, Once Caldas y Pasto clasificaron a la etapa de los cuadrangulares semifinales para continuar en la lucha por la anhelada copa.

Cuando finalizaron todos los partidos de la fecha 19, inició de inmediato el sorteo que definió cómo quedaron conformados los grupos para disputar los cuadrangulares. A través de una transmisión en vivo, la Dimayor dio a conocer loa distribución de los equipos clasificados en los grupos ‘A’ y ‘B’.

Grupo A

Santa Fe

Millonarios

Atlético Nacional

Pasto

Grupo B

América

Deportes Tolima

Junior

Once Caldas

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga

Después de que se conoció cómo quedaron conformados los dos grupos que se enfrentarán en los cuadrangulares semifinales de la Liga, la Dimayor continuó con el sorteo para definir cómo se jugará la primera fecha de la competencia.

Según el sorteo, en la primera jornada de los cuadrangulares los equipos se enfrentarán así:

Grupo A

Millonarios vs. Deportivo Pasto (11 de noviembre 6:30 p.m.)

(11 de noviembre 6:30 p.m.) Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe (11 de noviembre 8:30 p.m.)

Grupo B

Once Caldas vs. Deportes Tolima (21 de noviembre 6:30 p.m.)

(21 de noviembre 6:30 p.m.) Junior de Barranquilla vs. América de Cali (21 de noviembre 8:30 p.m.)

Así las cosas, el miércoles 20 de noviembre se enfrentarán Millonarios vs. Pasto y Atlético Nacional vs. Santa Fe. Luego, el jueves 21 de noviembre será el turno de Once Caldas vs. Tolima y Junior vs. América.