¿Bogotá se acogerá al Día Cívico? Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán

La final de la Copa América está programada para el próximo domingo 14 de julio, y la ciudad se prepara para un evento histórico. Para asegurar que la celebración se desarrolle de manera pacífica, la Alcaldía ha anunciado una serie de medidas en colaboración con la Policía Metropolitana de Bogotá y el sector privado.

En un esfuerzo por mantener el orden y la seguridad, el alcalde ha decidido no implementar la ley seca durante la final, haciendo un llamado a la responsabilidad y buen comportamiento de los ciudadanos. Además, la Policía Metropolitana de Bogotá ha puesto en marcha un operativo especial de seguridad para el evento.

El brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno ha informado que más de 2,500 agentes de policía estarán desplegados en toda la ciudad, y se establecerán 20 Puestos de Mando Unificado para monitorear cualquier incidente que pueda ocurrir. Este dispositivo de seguridad también incluye vigilancia en puntos estratégicos y supervisión en los lugares donde se transmitirá el partido. Además, se contará con dos helicópteros, seis drones y más de diez unidades de reacción motorizadas para responder a emergencias. Este operativo comenzará a partir de las 12:00 del mediodía del domingo.

Gualdrón ha hecho un llamado a la ciudadanía para que celebren de manera responsable, moderando el consumo de alcohol y respetando las normas de tránsito. Se ha advertido sobre comportamientos peligrosos, como subirse a semáforos o techos de vehículos, y se ha pedido que no se use pólvora ni se porten armas. “Si nuestra selección gana no debemos abusar del consumo de alcohol, no hay que conducir bajo efectos del mismo, se deben respetar las señales de tránsito y que la euforia no lleve a actuar con irresponsabilidad”, señaló el brigadier. Además, aseguró que la ciudad estará vigilada por miles de cámaras para una rápida intervención en caso de incidentes.

¿Bogotá se unirá al Día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro?

Para facilitar la celebración, el alcalde ha confirmado que la ciudad se unirá al día cívico decretado por el Gobierno Nacional para el lunes 15 de julio. Esto significa que los funcionarios del sector público no tendrán actividad laboral, salvo algunas excepciones en servicios esenciales. Los servicios del Distrito, como colegios oficiales y otras dependencias, no tendrán atención al público, aunque en el sector privado serán las empresas quienes decidan si mantienen la jornada laboral habitual o adoptan alternativas.

En cuanto a la transmisión del partido, la Federación Colombiana de Fútbol y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) han colaborado para proyectar el encuentro en espacios públicos de la ciudad. La final se transmitirá en pantallas gigantes en el Parque Timiza y el Parque de la 93, ubicados en las localidades de Kennedy y Chapinero, respectivamente. La transmisión en estos parques comenzará a partir de las 5:00 p.m. del miércoles 10 de julio.

Daniel García, director del IDRD, expresó: “Desde el IDRD continuamos con nuestra meta de promover el deporte en Bogotá, y como parte de ello, invitamos a toda la ciudadanía a que disfrute de este emocionante partido de la Selección Colombia haciendo uso de nuestros parques, y que así puedan compartir en familia y con amigos la pasión por el fútbol en sana convivencia”.

Si planea asistir a los parques para ver la final, tenga en cuenta que no habrá venta de bebidas alcohólicas y la entrada será libre para todos. También se permitirá el ingreso de animales de compañía, siempre y cuando se cumplan las normas de seguridad establecidas por la Ley 746 del 2022 para las razas peligrosas.