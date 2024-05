Bebé Reno: revelan foto de la que sería la verdadera ‘Martha’ ¿Se parece a la de la serie?

Archivado en: •

Desde su estreno, el pasado 11 de abril, ‘Bebé Reno’ se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. La producción, basada en hechos reales, logró cautivar la atención de millones de espectadores, que no han parado de comentar sobre la serie en redes sociales.

‘Bebé Reno’ cuenta la historia de Richard Gadd, un escritor y comediante escocés que fue víctima de acoso por parte de una mujer. El también actor es quien interpreta su propio papel en la serie bajo el nombre ficticio de ‘Donny’.

Durante siete capítulos, cada uno de aproximadamente media hora, ‘Bebé Reno’ relata cómo Donny conoce a ‘Martha’ y entabla una amistad con ella. Sin embargo, la mujer se obsesiona con el protagonista y comienza a tener ciertos comportamientos acosadores.

La serie ha generado tal impacto que muchos espectadores se preguntan por la identidad real de ‘Martha’. Sin embargo, el mismo Richard Gadd se ha negado a revelar quién es la mujer detrás de su presunta acosadora en la vida real.

Aunque la serie ha intentado mantener en total anonimato la identidad real de quien inspiró a ‘Martha’ en ‘Bebe Reno’, recientemente apareció una mujer, asegurando ser la verdadera persona detrás del personaje.

Fiona Harvey, quien dice ser la “verdadera Martha”, apareció para defenderse de las acusaciones de Gadd. La mujer asegura que podría demandar a Netflix por difamación. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si emprendió alguna acción legal en contra de la plataforma de streaming.

Mientras la serie sigue en el top10 de las series más vistas de Netflix, en redes sociales se viralizó una fotografía de Fiona junto al periodista Piers Morgan. La imagen fue publicada en las redes sociales oficiales del también presentador de televisión, quien entrevistó a la presunta “acosadora”.

“La Martha de la vida real de Baby Reindeer abre la tapa y me da su primera entrevista televisiva sobre el exitoso programa de Netflix. Fiona Harvey quiere que ella diga y «deje las cosas claras». ¿Es ella una psicópata acosadora?”, escribió Morgan junto a la foto de quien sería la verdadera Martha.

