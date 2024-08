Barack Obama reveló listado de sus canciones favoritas de 2024; incluye The Rolling Stones

Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su tradicional lista de canciones para el verano, una selección que refleja sus variados gustos musicales y que se ha convertido en una tradición muy esperada.

A través de su cuenta de Instagram, Obama compartió recientemente cerca de 40 temas que han marcado su temporada de mitad de año, abarcando desde clásicos del rock hasta ritmos de reggae.

Desde que dejó la Casa Blanca en 2017, Obama ha adoptado una estrategia distinta para mantenerse en contacto con el público, alejándose en gran medida de la política para enfocarse en aspectos más personales y culturales. Cada verano, sus seguidores esperan con ansias la revelación de su lista de reproducción, la cual se ha convertido en un canal de conexión directa con su audiencia. Este año, la lista incluye canciones icónicas como ‘(I can’t get no) Satisfaction’ de The Rolling Stones, demostrando su amor por la música atemporal.

Obama ha compartido su lista en un post en la red social X, donde comentó: “Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar”. Este mensaje refleja su deseo de que otros disfruten de la música tanto como él, incentivando el descubrimiento de nuevos sonidos entre sus seguidores.

With summer winding down, I wanted to share some songs that I’ve been listening to lately – and it wouldn’t be my playlist if it didn’t include an eclectic mix. I hope you find something new to listen to! pic.twitter.com/aL400Ctpde

