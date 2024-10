Este jueves 10 de octubre, se disputó la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En esta oportunidad, se enfrentaron Bolivia vs. Colombia, Ecuador vs. Paraguay, Venezuela vs. Argentina, Chile vs. Brasil y falta que se dispute el partido entre Perú y Uruguay que se llevará a cabo este viernes 11 de octubre a las 8:30 p.m.

La novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas iniciaron con un trago amargo para Colombia. Pese a que Bolivia disputó el partido con un jugador menos desde el minuto 20, la Tricolor no logró concretar ningún gol y perdió ante el equipo local por la mínima diferencia.

Parece que estar a 4.150 metros de altura le jugó en contra a la Selección Colombia y, por el contrario, Bolivia supo aprovechar esa ventaja. Aunque el gran superhéroe del partido fue Camilo Vargas, al atajar seis pelotas de gol, la anotación de los bolivianos finalmente llegó en el minuto 58.

La derrota de Colombia ante Bolivia rompió el invicto que traían los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sin embargo, por fortuna, no afectó su clasificación al Mundial 2026. Tras el partido, la Tricolor terminó con los mismos 16 puntos.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

Después de la primera derrota de Colombia en esta edición de las Eliminatorias Sudamericanas, llegó el turno para el partido entre Venezuela y Argentina, quienes no la tuvieron fácil debido a la fuerte lluvia que cayó precio al juego y a las condiciones de la cancha. Pese a las adversidades, el encuentro terminó empatado (1-1).

Asimismo, se jugó el partido entre Ecuador y Paraguay, el cual terminó sin goles. Por su parte, el partido entre Chile y Brasil terminó con una derrota del equipo local tras dos anotaciones de los brasileños.

Finalmente, este viernes 11 de octubre, será el turno de Perú vs. Uruguay, quienes cerrarán la novena fecha de las Eliminatorias a las 8:30 p.m.

Hasta el momento, la tabla de posiciones del torneo quedó de la siguiente forma:

Argentina: 19 puntos Colombia: 16 puntos Uruguay: 15 puntos Brasil: 13 puntos Ecuador: 12 puntos Bolivia: 12 puntos Venezuela: 11 puntos Paraguay: 10 puntos Chile: 5 puntos Perú: 3 puntos

Así las cosas, si Uruguay gana ante Perú se llevaría los tres puntos, quedando con 18. Por lo cual, el equipo uruguayo subiría al segundo lugar y Colombia bajaría al tercero.