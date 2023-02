The Batman confirma la fecha del estreno de su segunda parte

Archivado en: •

The Batman 2 es toda una realidad, y para quienes ya estaban a la espera de la revelación de la fecha de la segunda parte hay noticias que seguro les va a alegrar el día.

Le puede interesar: Keanu Reeves quiere ser un Batman más maduro y oscuro

El dúo Robert Pattinson y Matt Reeves seguirá en la gran pantalla, una nueva cita cinematográfica que dará continuidad al personaje del Caballero de la Noche en una nueva entrega titulada The Batman Part II, la secuela de la cinta estrenada en 2022.

La misma compañía de DC Studios fue la encargada de realizar el anuncio en vocería de James Gunn y Peter Safran, quienes ahora lideran el estudio cinematográfico y que desde ya aseguran que The Batman regresará el próximo 3 de octubre de 2025.

Sí, gracias al éxito de esta nueva franquicia, solo necesitará 3 años para regresar con el emblemático personaje de DC, al que se unieron Gunn y Safran, y al que dieron a conocer como DC Elseworlds (otros mundos). Esta es una apuesta que hará la desarrolladora y a la que se une Joker: Folie à Deux, que presentará a Lady Gaga como Harley Quinn y llegará a los cines el 4 de octubre del 2024.

¿Por qué una secuela de The Batman?

Para nadie es un secreto que Batman es uno de los personajes más significativos de DC, y después de lo que hizo Zack Snyder con La Liga de la Justicia (no entraremos en debate), Batman tenía que seguir con sus proyectos, así que los 770 millones de dólares recaudados en taquilla global es el mejor indicio para tomar la decisión y dar continuidad al personaje.

Batman y Joker

Aunque este par de películas no están conectadas y nada tienen que ver, pese a la relación de los personajes, ambas funcionaron a la perfección tras mostrar una narrativa cruda, genuina y adulta. Por su parte, Joaquin Phoenix recibió el Oscar a Mejor Actor en 2020 gracias a su papel como el Joker y Robert Pattinson no se quedó atrás con su personaje, aunque no muchos creían en su oscuro talento.