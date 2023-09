Mujer se rapó por IPhone 15 en un juego y perdió; su reacción es oro puro

En las últimas horas, una joven mexicana se ha hecho viral en redes sociales luego de participar en un concurso poco convencional, pues tenía la ilusión de ganarse un IPhone 15, el problema, era que, para poder participar con otras dos mujeres, todas debían raparse la cabeza.

El hecho fue compartido por el Tiktok de un creador de contenido conocido como @hotspanish, quien es muy popular en esta red social por sus particulares retos y sobre todo los premios que ofrece a cambio.

Le puede interesar: Tiktoker les preguntó a jóvenes con cuántos hombres se han acostado y terminaron peleando



La escena sucedió en un centro comercial de la Ciudad de México, donde tres mujeres salieron entre los miles de asistentes que querían participar por el premio y las instrucciones eran muy claras, el desafío era perder su cabellera a cambio de poseer el más reciente teléfono de Apple.

Luego de que las tres mujeres pasaron por el efecto de las tijeras y las máquinas de corte, ya tenían una parte del juego ganado, pero posteriormente un “piedra, papel y tijera” definió el destino de las participantes, pues la que ganaba tenía la oportunidad de escoger uno de los tres frascos disponibles, los cuales en el interior tenían el premio que cada una ganaba.

En juego estaban: el teléfono, una suma importante de dinero y un premio de consolación para el último lugar. Finalmente, cuando llegó la hora de abrir los frascos y descubrir el premio que recibía cada una de las mujeres, la ansiedad, emoción y nervios se apoderó de cada una de las concursantes.

La mayor de las tres mujeres se quedó con el codiciado premio, el IPhone 15. Por otro lado, la más joven, se llevó la módica suma de 287 dólares o aproximadamente 1 millón 120 mil pesos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas en redes sociales fue la reacción que tuvo la última participante, quien solo se llevó como premio de consolación 28 dólares, lo que significa un poco más de $100 mil pesos colombianos.

Al percatarse de su premio, la mujer de 25 años procedió a llorar ante el hecho, lo que generó empatía entre el público, quienes reclamaron que se le brindara una mejor compensación a la joven por su valiente acto. No obstante, eso no fue posible, pues el creador de contenido dijo que así eran las reglas del juego.

Mire también: ¿Cuántos salarios mínimos cuesta el nuevo iPhone 15?

Como era de esperarse, el hecho rápidamente se hizo viral en la plataforma china, superando los 26 millones de visualizaciones y generó muchas críticas entre los internautas, quienes se cuestionaron el actuar de muchas personas por lo que consideran como una simple “ilusión”.

“El consumismo nos lleva a esto, aunque parece gracioso, el trasfondo es triste pues el sistema nos convence de que necesitamos algo que no es necesario”, “Eso es trampa, cada una merecía su iPhone”, “Yo ni loca me rapo por un teléfono”, “Personalmente, si mi hija y mi esposa veo que se van a rapar el cabello por ese teléfono le digo ‘yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo’”, “Por qué no le pones retos más bonitos a las mujeres”, “Cómo les gusta jugar en vivo con las ilusiones y sentimientos de las personas…”, son algunas de las reacciones a la publicación.