Miles de personas están varadas en el desierto durante el festival Burning Man

Miles de personas se quedaron varadas este fin de semana en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, por las fuertes lluvias mientras acudían al festival Burning Man.

En una serie de mensajes en la red social X, los organizadores del evento, que cada año atrae a decenas de miles de personas, avisaron de que los accesos a la zona se encuentran cerrados y pidieron que la gente conserve el agua y la comida.

«Si se encuentran en Black Rock City (el nombre de la ciudad temporal que se construye cada año durante el festival), por favor, quédense donde están y manténgase a salvo«, dijeron.

Según los asistentes, la arena se ha convertido en barro que alcanza a los tobillos. «Hay gente que ha intentado atravesarla en bicicleta y se han quedado atascados», le ha dicho una participante a la cadena CNN.

El servicio estadounidense de meteorología ha avisado de que se espera que continúen las lluvias y las tormentas durante la tarde del sábado y el domingo.

BURNING MAN: Local authorities have declared the event a disaster. With 5,000 VCs and 65,000 registered Democrats trapped in Black Rock City, Biden is under pressure to declare the event a national disaster.

pic.twitter.com/6krMiAeJFs

— @amuse (@amuse) September 3, 2023