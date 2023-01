“Me las da”: mujer armó tremendo alboroto en un restaurante por unas papas

Archivado en: •

Un nuevo escándalo en reconocido restaurante de Bogotá se volvió viral en redes sociales por cuenta de una mujer que armó un alboroto porque no le entregaron unas papas que había ordenado en su pedido.

Pues en redes sociales empezó a circular un bochornoso video en el que se ve a una mujer, bastante brava y ofuscada, gritar a los trabajadores del restaurante ‘Andrés Carne de Res’ mientras pide que le entreguen las papas que ella misma pidió.

El video, que fue publicado por un usuario en TikTok, se hizo rápidamente viral en redes sociales causando todo tipo de reacciones. Pues mientras unos afirman que se trata de un nuevo caso de ‘Usted no sabe quién soy yo’ otros aseguran que su reacción fue producto del hambre.

El exagerado reclamo de la mujer

El curioso altercado ocurrió en la sede de Andrés Carne de Res ubicado a las afueras de Bogotá, en Chía. Allí, la mujer se acercó a la parte de la cocina para empezar a gritarle a los meseros y cocineros reclamando por sus papas.

“Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da”, dijo la mujer, que estaba encima de la barra.

Según expresó la mujer, ella estaba reclamando unas papas que ya había pagado, pero que lo habían querido entregar. Sin embargo, los trabajadores del lugar argumentaron que la señora no las había pagado.

El nivel de furia de la mujer fue tal que se subió a la repisa que dividía la cocina del resto del restaurante, al mismo tiempo que el personal de seguridad tuvo que intervenir para intentar calmar los ánimos de la mujer.

Además, el caso llamó la atención de los demás comensales que se encontraban en el establecimiento por lo que se escuchan que algunos se ríen mientras otros empezaron a gritar en unísono que le entregaran las papas a la señora.