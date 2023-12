Luchador le «arrancó» la oreja a su oponente en medio de un combate de la MMA

Archivado en: •

Las artes marciales mixtas es uno de los deportes de contacto más fuertes y peligrosos del mundo, pues generalmente la sangre de los contrincantes está casi siempre presente. Esto debido a que es una disciplina enfocada en causarle el mayor daño posible a su rival.

No obstante, la pelea entre Edil Esengulov y Vinicius Cruz hace unos pocos días dejó una escena que no se borrará de la mente de los espectadores y de los asistentes a la pelea en mucho tiempo, pues en este caso una explosión sangrienta, dejó un momento poco visto en este tipo de luchas. Además, dejó a más de un internauta completamente ‘boquiabierto’.

Luchador le «arrancó» la oreja a su oponente en medio de un combate

Por su parte, Esengulov (pantaloneta roja) parecía tener completamente sometido a su rival, por lo que comenzó a tirarle golpes con el codo con el fin de noquearlo y lograr vencerlo con su rendición. Sin embargo, con lo que no contaba el luchador es con el hecho de uno de sus impactos terminó en la oreja del brasileño, lo cual ocasionó que le reventara la misma por un coágulo acumulado.

De hecho, dicha pelea, la cual se estaba llevando a cabo en medio de la Absolute Championship Akhmat (ACA) de peso Walter tuvo que ser suspendida luego de eso, llegando solamente hasta el round 4. De igual manera, requirió de la intervención de un médico que determinó la gravedad de la lesión de Cruz, cuya oreja no dejaba de sangrar y parecía que estuviese colgando.

Finalmente, el doctor determinó que el luchador brasileño no estaba en condiciones de continuar el combate luego de identificar que su miembro tenía lo que en términos del deporte llaman ‘Oreja de Coliflor’ y se encontraba fuertemente lesionada.

Ante la situación, el juez terminó entregándole la victoria a Esengulov, quien ahora se prepara para disputar el cinturón de la categoría. No obstante, y pese a la gravedad de su herida en su oreja, el brasileño no estuvo dispuesto a rendirse y mucho menos darse por vencido, por lo que no pudo ocultar su molestia al ver que el médico indicó que el enfrentamiento debía ser detenido y acabado en ese momento.

¿Qué es la oreja de Coliflor?

Es un término que utiliza esta disciplina para referirse a una deformidad del oído externo que se produce después de una lesión en el oído. En otros términos, la oreja de coliflor generalmente aparece cuando se acumulan grandes cantidades de sangre en la parte externa de la oreja y no se drenan en el momento justo y de manera correcta.

Como consecuencia, dicha acumulación termina deformando la oreja y haciéndola extender su tamaño de manera excesiva, la cual en la mayoría de los casos termina explotando ante los golpes del oponente en medio de un combate.

