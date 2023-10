Lenny Kravitz lanza nuevo sencillo ‘TK421’ con video que flechó a sus fanáticas

Lenny Kravitz regresa con un nuevo single y un vídeo musical NSFW titulado «TK421». Escúchalo AQUÍ y mira el vídeo AQUÍ, dirigido por el aclamado director de vídeo Tanu Muino. Anuncia su duodécimo álbum de larga duración, el primero en cinco años, y el primer doble LP de su historia, Blue Electric Light, que llegará el 15 de marzo de 2024 (Roxbury). 15 de marzo de 2024 (Roxie Records/BMG). Pre-pedido/Pre-guardado AQUÍ. El vídeo se estrenó en todo el mundo a través de YouTube y se ha emitido hoy en primicia mundial en la red global de canales de MTV, y el tema se ha estrenado

a nivel nacional en las emisoras de iHeart Radio.

Kravitz pega fuerte en «TK421». Guitarras funk extáticas, sintetizadores analógicos robóticos, weezy talkbox, un ritmo de pista de baile, un ardiente solo de saxofón y un inteligente guiño tanto a Boogie Nights como a Star Wars dan fuerza a este trepidante juego de rock and roll. Sin embargo, el vídeo musical no hace más que amplificar el espíritu libre de la canción, y Kravitz como nunca lo habías visto. No hace falta decir más, ya que todo está en pantalla.

Atemporal. Explosivo. Romántico. Inspirador. No hay otra manera de describir Blue Electric Light, el duodécimo álbum de Lenny Kravitz. Kravitz compuso y grabó el álbum en su estudio de las Bahamas y su dominio del deep-soul rock n roll. Como fuerza creativa implacable -músico, escritor, productor, actor, autor, diseñador – sigue siendo una presencia dinámica mundial en la música, el arte y la cultura. Blue Electric Light es un apasionado conjunto de canciones que amplía esta distinción y es la última contribución de un hombre cuya

música – por no hablar de su singular estilo – sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. En el álbum, el talento de Kravitz como escritor, productor y multiinstrumentista, ya que él mismo compuso y tocó la mayoría de los instrumentos con el guitarrista Craig Ross. Al final, creó 12 temas que reflejan su legado como rompedor de géneros, como pionero del género, pero también firmemente arraigado en la energía del siglo XXI y más allá.

SOBRE LENNY KRAVITZ

Considerado uno de los músicos de rock más destacados de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de más de tres décadas de carrera musical, raza y clase a lo largo de más de tres décadas de carrera musical. Disfrutando de las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, el compositor, productor y multiinstrumentista ha ganado cuatro premios Grammy Grammy consecutivos y ha batido el récord de victorias en la categoría de «Mejor interpretación vocal masculina de rock».

Además de sus once álbumes de estudio, que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo, este artista multidimensional se ha pasado al cine, apareciendo como Cinna en las películas taquilleras “The Hunger Games y The Hunger Games: Catching Fire”. A Kravitz también se le puede ver en las películas aclamadas por la crítica Precious y The Butler. Su empresa creativa Kravitz Design Inc. cuenta con una impresionante cartera de proyectos dignos de mención, como hoteles, proyectos de condominios, residencias privadas y marcas legendarias de gama alta como Rolex, Leica y Dom Perignon. En 2022 lanzó su propia marca de licores ultra-premium, Nocheluna Sotol, un destilado de Chihuahua, México, derivado de la planta de sotol. En 2022, la CFDA le concedió el premio «Icono de la moda» por ser no sólo uno de los músicos más apreciados del rock, sino también una gran influencia en el mundo de la moda. Kravitz también es autor de Flash, un libro que muestra fotografías únicas del rock. Su reciente libro de memorias, Let Love Rule, aterrizó en la lista de los más vendidos del New York Times. Lenny lanzó su undécimo álbum de larga duración, Raise Vibration, en 2018. Actualmente es embajador de la marca y rostro mundial de la colonia Y de YSL Beauty. Más recientemente, fue seleccionado como miembro del Paseo de la Fama de Hollywood 2023.