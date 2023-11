Le dan ‘palo’ a Alberto Gamero por afirmar que perder la Copa Colombia no fue un fracaso

Archivado en: •

Después de haber perdido la Copa Colombia frente a Atlético Nacional, los esfuerzos de Millonarios están centrados en la Liga. Hasta el momento, el equipo capitalino se mantiene firme hacia la final del segundo semestre. El ‘embajador’ permanece invicto y espera continuar así los próximos dos partidos.

Por su parte, América de Cali se despide de la Liga tras perder contra Nacional y sumar su tercera derrota. Los otros siete equipos tienen posibilidad de continuar en la pelea por una estrella más en sus escudos.

Le puede interesar: Kevin Mier reveló los dibujos en su guante con los posibles cobros de penal de Millonarios

Aunque Gamero ha tenido suerte en la Liga, la final de la Copa Colombia dejó mucho qué pensar por la derrota frente a Nacional tras una apretada ronda de penales. Recientemente, el técnico de Millonarios se refirió al respecto en una entrevista con ‘Primer Toque’. Sin embargo, sus declaraciones no fueron del agrado de los hinchas.

Las declaraciones de Gamero sobre final de Millonarios en la Copa

Tanto para los hinchas como para los futbolistas de Millonarios, el no haber levantado la Copa Colombia significó un fracaso. Sin embargo, tal parece que para el técnico Alberto Gamero no fue así.

“El perder una final no es fracaso, aquí en Colombia lo vemos así, es un camino largo y duro”, dijo Gamero durante la entrevista con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports.

Mire también: El “fuera Petro” volvió a ser protagonista en la final entre Nacional y Millonarios

Ante las declaraciones del profe Gamero, los hinchas de Millonarios no tardaron en reaccionar; muchos de ellos criticaron su respuesta y la calificaron de “mediocre”.

“Gamero, sí es un fracaso, pero entiendo que quiere bajar la presión con esos comentarios”; “Perder es ganar”; “Entonces celebremos subcampeonatos, técnico mediocre por pensamiento así, es que vivimos haciendo el oso internacionalmente”, fueron algunos de los comentarios.

Ese es el proceso de Gamero el éxitoso, pura 💩 — Los hinchas americanos reales nos seguimos👹👹👹 (@AmericanoPort) November 28, 2023

¿El gol de Macalister Silva a Nacional estuvo mal anulado?

La anulación de Macalister Silva generó furia en los hinchas de Millonarios, quiénes no vieron justa la decisión de juez. Asimismo, otros analistas arbitrales y expertos del tema aseguraron que el gol del futbolista de Millonarios no debió ser anulado.

Al respecto, el exárbitro Rafael Sanabria aseguró que fue un grave error de parte de Carlos Betancur anular el gol, teniendo en cuenta que fue una disputa de hombro contra hombro. Según él, “el jugador de Nacional se dejó caer”:

Asimismo, el analista y exárbitro José Borda también considero que Betancur se equivocó y que era gol legítimo de Millonarios. «No hubo falta, fue carga leal (hombro con hombro), ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo«, dijo Borda.

Le puede interesar: Inteligencia artificial convirtió a jugadores de Millonarios en personajes de Disney

Además de los comentarios de ambos exárbitros, la cuenta ‘VAR Central’, que se decía a realizar análisis de situaciones polémicas en el fútbol, también expresó que la jugada entre Silva y Mejía fue legal y que por ende el gol no debió ser anulado.

“ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino”, explicó el Var Central en redes sociales.

ERA GOL LEGAL

En la final Copa @nacionaloficial vs @MillosFCoficial el árbitro Betancur se equivocó al anular la acción de gol de Silva del azul, no hubo falta, fue carga leal, (hombro con hombro) ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo pic.twitter.com/oFNRDOdKf6 — joseborda (@joseborda1) November 24, 2023

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱