Ladrón robó a una mujer y luego la invitó a salir: “Eras demasiado bonita para robarte”

Como un hecho insólito y poco común, una mujer, víctima de un robo, terminó agregando a redes sociales al hombre que la estaba robando. El hecho sucedió luego de que el ladrón la obligara a agregarlo a Facebook.

La mujer, identificada como Amber Beraun, tuvo que agregar el contacto de su victimario a redes sociales luego de que este la obligara mientras portaba un arma de fuego.

El insólito caso ocurrió en la madrugada del pasado 8 de mayo. Amber se encontraba llegando a su casa cuando un hombre se acercó a ella, le mostró un arma y exigió que lo dejara entrar a su casa. Sin embargo, la mujer se negó y, en medio de la intimidación, tuvo que entregarle 100 dólares en efectivo.

En medio del robo, el ladrón amedrentó a la mujer con un arma de fuego obligándola a que lo agregara a Facebook. Ante tal situación, Amber no tuvo más que seguir las ordenes del sujeto y añadirlo como contacto en la red social.

Tras el robo, la mujer empezó a recibir mensajes del ladrón en donde este le pedía que salieran a “pasar un rato”. Incluso, en uno de los chats le dijo: “Eras demasiado bonita para ser robada”. Los mensajes continuaron y el ladrón llegó al punto de prometerle que le devolvería el dinero que le robó.

Ante la situación, en la que la mujer se sintió acosada, alertó a las autoridades para informar lo que había sucedido. Al respecto, las autoridades comenzaron la búsqueda del ladrón y la conversación en Facebook fue clave para dar con su paradero y capturarlo.

El sujeto fue acusado de robo a mano armada. Actualmente, se encuentra bajo custodia con una fianza de 7.500 dólares.

