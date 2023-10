Irán le pone radical condena a Cristiano Ronaldo; este fue el delito que habría cometido

Archivado en: •

Cristiano Ronaldo está afrontando una difícil situación legal en Irán por uno de los actos que hizo cuando estuvo en Teherán con su equipo. El futbolista fue condenado a 99 latigazos que tendrá que cumplir cuando vuelva a pisar suelo iraní.

Cuando Cristiano estuvo en este país para enfrentarse al Persépolis por la Liga de Campeones asiática, se reunió con Fátima Hamami, quien es una artista y ha demostrado ser muy fan del jugador.

En las imágenes que se compartieron del encuentro, se puede ver que el jugador fue bastante efusivo con ella y la trató bastante bien. Ella le regaló un cuadro con varias fotos del delantero celebrando sus goles.

Durante el encuentro, Cristiano le dio un beso y abrazó a la mujer y todo quedó capturado en imágenes. Sin embargo, este gesto tiene varias consecuencias para el jugador, quien fue acusado en este país.

Lo que se ha informado es que recibe este tipo de castigo porque está totalmente prohibido tener este tipo de actos con una mujer que es soltera.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan

In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is ‘HARAM’ as per Islamic #Sharia Law

If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) October 12, 2023