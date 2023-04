Integrante de Scorpions aprovechó los precios y compró tenis en San Andresito de Bogotá

Estamos a pocas horas de vivir uno de los eventos de rock más esperados del año que reunirá a Helloween, Angra, Kiss, Scorpions y Deep Purple en un mismo escenario, pues este 15 de abril llega a Colombia el Monsters of Rock con un repertorio que pondrá a vibrar a más de 50 mil personas en el estadio El Campín.

Una de las bandas más esperadas es Kiss, pues la presentación de la legendaria banda de hard rock será la última en el país dado que la agrupación ya se está despidiendo de los escenarios tras más de cuatro décadas de carrera musical.

A menos de un día de vivir el esperado evento, las bandas ya se encuentran arribando a Bogotá para cumplir con su compromiso de este sábado; así lo han confirmado algunos artistas en sus redes sociales, con fotos de su llegada a la ciudad.

Al respecto, en redes sociales, se hizo viral una fotografía que daría cuenta de que el baterista de Scorpions, Mikkey Dee, está aprovechando su estadía en la ciudad para hacer algunas compras y conocer ciertos lugares.

Según retrató el mismo baterista de Scorpions, Mikkey Dee, la banda llegó a Colombia en la tarde de este 13 de abril y, desde entonces, el músico ha estado recorriendo algunas zonas de la capital como el famoso San Andresito de San José, ubicado en el centro de Bogotá.

Thank you Manaus for an incredible show. Time to rock the house in Bogotá on Saturday!#mikkeydee #scorpions #scorpionslive #bogota #colombia pic.twitter.com/6qf5Shjs2g

— Mikkey Dee (@themikkeydee) April 13, 2023