Así podrá enviar notas de voz con video por WhatsApp

WhatsApp sigue mejorando la experiencia de los usuarios con diversas actualizaciones que incorporan herramientas novedosas y altamente útiles. Lo que comenzó como una simple plataforma de mensajería ha evolucionado para convertirse en una completa red social, que permite no solo enviar mensajes, sino también hacer llamadas y videollamadas, y hasta acceder a estados y canales de noticias.

Al respecto, WhatsApp ha ido agregando diferentes funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Entre ellas se destacan la posibilidad de eliminar mensajes enviados, utilizar estados de texto, fotos o videos que se autodestruyen después de 24 horas, y muchas otras opciones.

Recientemente, la aplicación incorporó una nueva herramienta que permite enviar notas de voz con video; la nueva función opera bajo la misma modalidad de los audios que se suelen enviar en los chats de WhatsApp. Además, la interfaz de estos videos es similar a la de las notas de voz.

Este video podrá tener una duración máxima de 60 segundos y se podrá grabar, tanto con la cámara frontal como con la trasera. Además, el video se reproducirá de forma silenciosa en el otro chat, a no ser que se active el sonido por el mismo usuario.

Para enviar audios con video por la aplicación de mensajería instantánea debe tener la última versión de WhatsApp y seguir estos pasos:

