Los 90’s, una de las décadas más representativas de los últimos tiempos, y no solo porque quienes crecieron en aquel entonces fueron testigos de importantes acontecimientos históricos o musicales, sino por todos lo que significó crecer en esta década.

Personajes, películas, series, creaciones y cómo no, la música, una gran apuesta de sonidos, bandas y movimientos que surgieron en los 90’s y que hasta el día de hoy muchas no siguen acompañando, como Green Day, Foo Fighters y Blink-182, que a propósito está próximo a lanzar su nuevo álbum ‘One More Time’.

Por eso vale la pena hacer un recorrido generacional noventero a través de elementos que seguro quienes crecieron en esta década tendrán varios recuerdos, los mismos que llegarán en forma de flashback en un abrir y cerrar de ojos.

La música venía en forma de Walkman

¿Memoria USB? No, mejor disquete

Esta fue la primera mascota

Héroes coloridos

Escenas que marcaron infancias

Personajes inolvidables

Personajes como Will en El Príncipe de Bel Air

Solo una manera de pasar el tiempo en el celular

Los primeros pinitos de las consolas portátiles: GameBoy

Las VR de la época

¡Una más!

Los mejores momentos se grababan tipo

