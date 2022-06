Tobias Forge de Ghost pierde la voz en pleno concierto

Archivado en: •

Ghost es una de las bandas de Heavy Metal más famosas del mundo, que siempre se ha caracterizado por regalar grandes shows a sus fanáticos, sin embargo, esta vez no pudo ser así.

La banda sueca tenia previsto un concierto en el Hallfest Open Air 2022 en Clisson, Francia, y aunque salieron al escenario a cantar para sus seguidores, su presentación se vio obligada a ser terminada antes de tiempo.

Lo anterior fue por cuenta de su vocalista Tobias Forge, quien se quedó sin voz en pleno concierto, pausando su show.

La banda solo alcanzó a tocar 17 canciones, cuando lo usual es que lo hagan con un setlist de 20 o más y fue justo después de cantar ‘Dance Macabre’ que el cantante decidió detenerse.

“Mi voz está completamente jodida. No puedo cantar otra canción para ustedes”, dice el artista en medio de su presentación.

Tras el incidente, que tuvo lugar el pasado sábado 18 de junio, la banda se pronunció por medio de sus redes sociales aclarando lo sucedido con Forge.

“Gracias a todos por su apoyo en @hellfestopenair anoche. Estábamos todos a merced de la Madre Naturaleza y ella estaba claramente cabreada. Todo el día con la ira del infierno y de noche con vientos tan fuertes que la mayoría de nuestra producción escénica tuvo que ser derribada”, escribió.

Children of Europe!

Thank you all for your support at @hellfestopenair last night. We were all at the mercy of Mother Nature herself and she was clearly pissed off – All day with the fiery wrath of hell and at night with winds so strong that most of our stage production … pic.twitter.com/TLcw0zBL9b

— Papa Emeritus IV (@thebandGHOST) June 19, 2022