The Prodigy anuncia su regreso a los conciertos: vendría nueva música

Archivado en: •

The Prodigy anunció el pasado 7 de marzo que regresará a los escenarios con una gira de conciertos para este 2022. Las presentaciones son en Inglaterra, empezarán en julio y coinciden con la celebración número 25 de ‘The Fat of The Land’.

«No podemos esperar a volver al escenario para tocar nuestras canciones para la gente de nuevo. El 25º aniversario de ‘Fat Of The Land’ nos pareció el momento adecuado para dar un paso adelante«, escribió la banda en redes sociales junto al anuncio.

The Prodigy prepara tremendo documental dedicado a Keith Flint

La banda no cerró la puerta a nueva música ya que expresaron que escucharán canciones de sus álbumes pero también «alguna mier$%& que no hayas escuchado antes». Agregaron que las presentaciones serán dedicadas a Keith Flint, líder de The Prodigy que falleció tres años atrás.

The Prodigy return to the stage to play a run of live dates in England during July this year, coinciding with the 25th anniversary of The Fat Of The Land.⁰

Warrior pre-sale information and full details at https://t.co/6uispvc388

Photo – @shootinginvader pic.twitter.com/lO6nLSNugp

— The Prodigy (@the_prodigy) March 7, 2022