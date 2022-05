Archivado en: •

Durante seis años, un hombre tuvo que vivir con un pene implantado en su brazo. Se trata de Malcom MacDonald, de 47 años, procedente del Reino Unido. En el 2014, el sujeto contrajo una infección en la sangre que le provocó la caída de su pene.

La infección produjo que los dedos de sus pies y su pene tomaran un color negro, provocando la caída de su miembro. Según el diario The Sun, el hombre acudió al médico para buscar una solución, pero lo único que le ofrecieron fue enrollar lo restante y dejarlo como un pequeño rollo de salchicha.

«No tener pene me hizo sentir horrible«, expresó el sujeto agregando que la noticia lo devastó. Se alejó des seres queridos, cayó en el alcohol y sintió que su vida se había acabado.

Pero Malcom MacDonald tuvo una luz de esperanza. El sujeto acudió al médico David Ralph, del Hospital Universitario de la Universidad de Londres, también conocido como el ‘maestro del pene’. El especialista y su equipo le creó un pene a partir de vasos sanguíneos y nervios extraídos del brazo de Malcolm, para implantarle en el mismo brazo el nuevo miembro.

Para el sujeto fue una nueva oportunidad, pues no solo tenía el órgano en su brazo, también le implantaron una bomba para que este tuviera una erección de cinco centímetros. «Cuando lo vi en mi brazo por primera vez estaba muy orgulloso. Después de todo lo que había pasado, no me pareció extraño. Era una parte de mí», agregó al diario The Sun.

Malcom tuvo su miembro en el brazo hasta hace pocos meses que, después de una cirugía de 9 horas, fue colocado en el lugar donde debe estar. El procedimiento tuvo un valor de 63 mil dólares, pero ahora podrá tener relaciones sexuales y vivir su vida normal.

