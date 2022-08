¿Se incomodó? La reacción de Michael Rangel cuando hincha de Junior lo besó

Los casos de fanáticos que roban besos a sus artistas, deportistas o actores favoritos son más comunes de lo que se cree, recientemente le tocó el turno de vivir una incómoda experiencia al futbolista del Tolima Michael Rangel.

El jugador se encontraba en Barranquilla para el partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay y compartió unos minutos con seguidores que querían una fotografía con él. Sin embargo, quedó en video el momento en que una mujer lo toma a la fuerza y le roba un beso.

Aunque Rangel, quien tiene esposa y dos hijos, no se pronunció al respecto, el video logró viralizarse en redes sociales y dividir las opiniones contra la fanática, que para muchos acosó al deportista.

Varios usuarios en redes dicen que si el caso hubiera sido al revés, el escándalo hubiera sido más grande y que este gesto no debe causar risa, ni mucho menos se debe naturalizar.

“Acoso es acoso, sin importar género”, “eso no se hace”, “eso no debería ni celebrarse”, “una muestra más de que no hay igualdad de género”, “enserio qué pena la gente que no respeta” y “muy mal”, fueron algunas de las reacciones.

Rangel está felizmente casado y ha sido apodado como el ‘rompecorazones’ ya que es atractivo para diferentes seguidoras del fútbol.