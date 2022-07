Rock al Parque 2022: el poder femenino se apodera del festival

Archivado en: •

La pandemia generada por el COVID-19 hizo que muchos conciertos, festivales y eventos se cancelaran o pospusieran alrededor del mundo. Luego de dos años de cuarentenas y restricciones, los artistas han empezado a conectarse en vivo nuevamente con sus fans, motivo por el cual la oferta de eventos musicales en el país es muy alta.

Después de casi tres años sin Rock al Parque, IDARTES reveló que este 2022 regresa uno de los festivales gratuitos más grandes del continente, que reúne a millones de fanáticos del rock, metal, indie, entre otros característicos sonidos.

En abril se confirmaron los primeros artistas que harán parte del festival: Love Of Lesbian, Christina Rosenvinge, Ilegales, Miranda!, Evile y Crypta, sin embargo, los organizadores del festival sorprendieron revelando la cuota femenina de RAP: Asagraum, Epica, banda liderada por Simone Simons, Las Ligas Menores, Catnapp, Kumbia Queers, Dat García, Francisca Valenzuela, el dúo Frank’s White Canvas, Las Ultrasónicas, Elis Paprika and the black Pilgrims, The Warning y Lao Ra, colombiana radicada en Londres.

Cuota femenina Rock al Parque 2022:

View this post on Instagram Una publicación compartida por Idartes (@idartes)

