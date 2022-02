Presentan un nuevo adelanto de la película de Elvis Presley

Baz Luhrmann, director de cine apasionado por la música, presentó un nuevo adelanto de su nueva película ‘Elvis‘, basada en la vida de Elvis Presley.

Este es el segundo teaser de la producción de ‘El Rey del rock’ y fue compartido a través del Twitter de Luhrmann, agregando que este jueves se conocerá el primer tráiler.

«¡Hey, es hora de TCB! Tendré un tráiler para compartir con todos vosotros el jueves», escribió el director de 59 años.

‘TCB‘ era una mantra para Elvis y quiere decir «Taking care of business», es decir, «ocupándose de los negocios», como Presley llamaba a la banda una vez regresó a los conciertos en 1969.

Hey, it’s time to TCB!⚡️

I’ll have a trailer to share with you all on Thursday…#Elvis #TCB #ElvisMonday pic.twitter.com/NETP7mk1eA

— Baz Luhrmann (@bazluhrmann) February 14, 2022