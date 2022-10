¿Por qué a Juan Daniel Oviedo le cambió el tono de voz?

Juan Daniel Oviedo se convirtió en una de las caras más reconocidas del Dane y se ganó la admiración de muchos colombianos. Por eso, estuvo en El Gallo y habló sobre el trabajo que logró al dirigir esta institución.

Aunque el trabajo que hizo Juan Daniel Oviedo ha sido bastante reconocido y recibió muchos halagos de los ciudadanos. También hubo muchas personas que lo criticaron por su tono de voz.

¿Tuvo un accidente?

El tono de voz del exdirector se volvió uno de los rasgos por los que la gente lo reconocían. Por eso, el hombre aclaró si tuvo algún accidente o si ese es su tono de voz desde que nació.

El hombre aseguró que sí tuvo un accidente, pero esta no fue la única causa del tono de su voz, sino que también unas enfermedades que sufrió cuando pequeño que cambiaron la forma en la que hablaba.

Explicó que sufrió de adenoides y otras afecciones en el sistema respiratorio que causan que tenga el tono de voz agudo.

“Toda la gente que es experta en fonoaudiología explica que por la boca el aire no se calienta, la función también de las mucosas nasales es calentar el aire para que llegue tibio a los pulmones, como el aire no se calienta y entra un aire frio las cuerdas vocales no se engruesan tanto y por consiguiente tengo un tono más agudo de voz”, comentó.

El exdirector del Dane dijo que hay algunas personas que aseguran que esto se puede operar, pero no aseguran que se solucione totalmente.

Criticas por su tono de voz

Juan Daniel Oviedo explicó que, en el inicio, su trabajo fue bastante criticado y había personas que le decían que era mejor que no expusiera los datos de la institución por su tono de voz.

“En Colombia había una tradición muy odiosa y es como esa actitud de trabaje, pero cállese, no hable tanto. Además de que habla con severo acento, no hable tanto, no es necesario”, dijo.

El exdirector del Dane dijo que esos comentarios no lo alejaron de sus objetivos ya que cree que la información debe ser transmitida.