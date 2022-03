Películas para recordar a William Hurt, actor que falleció a sus 71 años

Archivado en: •

William Hurt, ganador del Oscar y protagonista de diferentes películas de Marvel, murió este domingo 13 de marzo, reportó su familia.

Hurt estaba a una semana de cumplir 72 años, agregaron los familiares del actor. «Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia pide privacidad en este momento«, expresó la familia en un comunicado.

Seis series de Marvel abandonan Netflix y llegan a Disney+

El actor es recordado por interpretar diferentes papeles en la década de 1980 en películas como ‘Children of a Lesser God’ y ‘Broadcast News’. Pero su papel como un prisionero gay en la película ‘El Beso de la Mujer Araña‘, estrenada en 1985, lo llevó a ganarse un Oscar como mejor actor.

Años después. Hurt se convertiría en uno de los recordados personajes de las películas de Marvel interpretando al general Thaddeus Ross en The Incredible Hulk, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Black Widow

«Descanse en paz para un talento increíble William Hurt, amado Thaddeus «Thunderbolt» Ross en nuestro MCU», comentó Marvel desde sus redes sociales.

Rest In Peace to an amazing talent William Hurt, beloved Thaddeus “Thunderbolt” Ross in our Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/jH1JegmqEP

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 14, 2022