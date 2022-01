Noel Gallagher muestra un adelanto de su próximo álbum

Recientemente supimos que Noel Gallagher grabará un documental de su próximo álbum, el cual será una secuela de ‘Who Built The Moon’ lanzado en el 2017 junto a su banda High Flyng Birds. Ahora, empezando el 2022, podemos escuchar un avance de lo que será el próximo disco.

El adelanto fue llamado “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”, y según reporta NME lo escribió diez días antes de navidad y espero esta época para mostrarlo a sus fanáticos.

Diez álbumes esperados y confirmados que llegarán en el 2022

“Terminé de escribir / hacer una muestra del próximo álbum de NGHFB hace unos 10 días. Pensé que querrían escuchar esta pequeña pieza que, como la oferta del año pasado, suena bastante apropiada para este día de Año Nuevo «, expresó el cantante británico en redes sociales.