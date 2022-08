Murió Olivia Newton, protagonista de ‘Grease’

La noticia de la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton, conocida por su personaje en ‘Grease’ se confirmó este lunes 8 de agosto a través de un comunicado dado por su esposo, John Easterling.

Según el hombre, su esposa “murió en paz rodeada de familiares y amigos en su rancho en el sur de California”, en horas de la mañana rodeada de familiares y amigos. Aunque no contó concretamente cómo fueron las últimas horas, una fuente cerca confirmó a TMZ que “después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió la batalla”.

En 1992 le diagnosticaron a Newton cáncer de mamá, una batalla que en algunas oportunidades parecía ganar, pero que en 2013 y 2017 regresaba con resultados poco favorecedores; en 2008 se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Co y con quien pasó hasta el último día de su vida.

El recorrido profesional de Olivia Newton

El papel que le permitió darse a conocer en diferentes partes del mundo fue en 1978 cuando protagonizó junto a John Tavolta ‘Grase’. Su personaje fue ‘Sandy’, donde además de sobresalir por sus dotes actorales, lo hizo con su gran voz en temas recordados como ‘You’re the One that I Want’, ‘Summer Nights’ y ‘Hopefully Devoted to You’.

A este éxito, se le sumó su personaje en ‘Physical’ (1981), película que logró estar en el número uno durante 10 semanas, superando todos los récords de los 80.

Toda una activista

La actriz se destacó por ser una activista ambiental y de los derechos de los animales a lo largo de su vida, también usó su enfermedad como motivación para ser pionera de la medicina vegetal, a través del Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

La familia pidió en su comunicado que tras esta lamentable noticia no se regalen flores por su partida, sino “donaciones en su memoria”.