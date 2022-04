Archivado en: • •

El pasado 25 de marzo, Taylor Hawkins, el legendario baterista de Foo Fighters, falleció en Bogotá horas antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic. Su partida aún duele entre los fanáticos, pero también lo recuerdan con la alegría que desbordaba en sus presentaciones.

Es así como en México le dedicaron un mural que emociona a los seguidores de Foo Fighters. La obra, hecha por el artista urbano noble_532, retrata uno de los épicos momentos del baterista junto a su inigualable amigo Dave Grohl. La pintura está ubicada en Ciudad de México y los fanáticos han compartido diferentes imágenes del retrato.

«Caminando por la colonia Roma me encontré esta belleza. Se me salió una lagrima al verlo«, escribió un fanático de FF. Aunque el mural es increíble, la cuenta de Facebook de Foo Fighters México aseguró que aún no está finalizada, pero próximamente estará lista.

La pintura está inspirada en una fotografía tomada por Liliana Estrada, comentó otro seguidor de la banda.