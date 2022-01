Mujer quedó en ropa interior para usar su vestido como tapabocas

En muchos lugares del mundo es obligación llevar mascarilla o tapabocas en lugares cerrados, en caso de no llevarlo las personas no son atendidas. Para evitar esto, una mujer decidió usar su vestido para entrar a una heladería en Argentina.

Según una nota publicada por TN, la historia sucedió en Godoy Cruz. La mujer entró con más personas a una famosa heladería del país argentino, pero no llevaba cubrebocas. Los empleados le pidieron usar una mascarilla para ser atendida y ante este requerimiento ella decidió usar su vestido.

Hombre renunció en forma de broma pero en recursos humanos lo tomaron en serio

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que se quita todo el vestido y cubre su boca y nariz. No le importó quedar en ropa interior. “¿No me pedís el tapaboca? me lo estoy colocando”, contestó la mujer ante la petición de uno de los empleados para que se retirara del lugar.