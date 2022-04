Mujer canceló su boda tras descubrir perturbador secreto de su novio

Archivado en: •

A pesar de llevar meses esperando la fecha de su boda y soñar con ese momento, una mujer identificada como ‘María’ decidió cancelar el compromiso tras descubrir un perturbador secreto que su novio guardaba en el computador.

La mujer de 25 años decidió usar el computador de su pareja para guardar un archivo, pero cuando lo buscó en descargas descubrió que su exprometido tenía una carpeta en el computador con fotos de sus hermanas y las compañeras de trabajo de su novio.

“Dijo que miraba las fotos de mis hermanas y otras (mujeres) en el trabajo y se las imaginaba desnuda porque ‘estaba aburrido’, y que (además) le emocionaba hacerlo”, explicó la mujer en diferentes videos publicados en su cuenta de TikTok.

“Cuando vi todas las cosas terribles que mi ex prometido estaba haciendo le dije que si no buscaba ayuda, la próxima vez lo vería en un registro público de agresores sexuales. Me contestó afirmando que ya lo sabía. Nunca olvidaré eso”, agregó María.

A pesar de la tristeza que conlleva cancelar una boda, usuarios en TikTok apoyaron la decisión tomada por la mujer y agregaron que se salvó de estar con un abusador y acosador.