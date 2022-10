Un dolor de columna de Mick Mars sería el detonante de su reemplazo en la banda estadounidense de heavy metal Mötley Crüe. Durante las últimas semanas se especularon nombres sobre un el reemplazo.

Definitivamente los amantes de la banda de metal no querían que este cambio ocurriera, mucho menos despues de que anunciaron su visita por primera vez en países de Latinoamérica como México, Perú y Colombia.

Sin embargo, la noticia se confirmó recientemente a través de un comunicado oficial por parte de su representante en el que indica que el guitarrista se retira de las giras por problemas de salud.

“Mick Mars, cofundador y guitarrista principal de la banda de heavy metal Mötley Crüe durante los últimos 41 años, ha anunciado hoy que debido a su dolorosa lucha en curso contra la espondilitis anquilosante (AS por sus siglas en inglés), ya no podrá hacer giras con la banda. Mick continuará como miembro de la banda, pero ya no puede soportar los rigores del camino [refiriéndose a los tours]. AS es una enfermedad degenerativa extremadamente dolorosa y paralizante, que afecta la columna vertebral”, dice el comunicado oficial.

John 5 hará parte de Mötley Crüe

Recientemente se conoció que el guitarrista hará parte de Mötley Crüe y en sus presentaciones para el 2023 será quien acompañe a la banda.

Recordemos que en Bogotá se presentarán el 25 de febrero de 2023 junto con Def Leppard en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para ganar entradas a este inédito concierto, solo debe sintonizar el planeta rock e ingresar a radioacktiva.com.