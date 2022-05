Molde del miembro de Jimi Hendrix será exhibido en un museo falológico

Archivado en: •

El Museo Falológico de Islandia exhibirá próximamente un molde del pene de Jimi Hendrix que fue donado por la fallecida Cynthia ‘Plaster Caster’ Albritton. La mujer, que murió el 21 de abril, dejó una gran cantidad de moldes de penes de grandes artistas e íconos culturales.

Además de Jimi Hendrix, la mujer también había moldado los genitales de otras personalidades como Wayne Kramer, Jello Biafra, Pete Shelley, entre otros.

«Con sentimientos de tristeza y orgullo, The Phalological Museum anuncia que antes de fallecer, Cynthia ʹPlaster Casterʹ Albritton, decidió donar al museo uno de los pocos moldes de Jimi Hendrix», escribió el museo a través de su cuenta de Twitter.

Según Loudwire, el Museo Falológico de Islandia tiene más de 200 genitales y partes del pene de todos los animales nativos de Islandia. El molde fue creado en febrero de 1968, cuando Hendrix estaba de gira por Chicago.

«Jimi Hendrix vino a la ciudad. Fue la primera estrella de rock real a la que le hice un molde de su pene y fue increíble. Éramos las groupies que llegábamos primero al hotel y éramos las únicas groupies en la habitación de Jimi Hendrix. No era nuestro primer molde. Primero lo probé con algunos «civiles» para estar listo para Jimi«, expresó Albritton a Rock Scene en una entrevista años atrás.

El genital de Jimi Hendrix será presentado en un evento privado y, seguramente, se exhibirá para que todos los asistentes lo puedan ver, comentó Loudwire.

