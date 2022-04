Matt Reeves escribirá y dirigirá una secuela de The Batman

Archivado en: •

Está confirmado que la secuela de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, ya se está cocinando. También se confirmó que Matt Reeves dirigirá y escribirá la película.

La noticia fue confirmada por Warner Bros en su presentación en CinemaCon, el pasado partes. Aunque la compañía no compartió detalles de la trama de la secuela, ni mucho menos Reeves, se rumora que más adelante podría aparecer el Joker interpretado por Barry Keoghan.

También se esperaría que Zoë Kravitz regrese como Gatúbela, al igual que Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wrigh como el Teniente Gordon.

The Batman, (marzo 2022), llegó con una adaptación oscura del héroe de Ciudad Gótica. Matt Reeves se inspiró en la música de Nirvana, además de cómics como Year One y The Long Halloween.

La película, que fue agregada recientemente a la plataforma de HBO Max, cuenta también con el Pingüino de Colin Farrell. Este personaje tendría una serie en la misma plataforma, se rumora que Gatúbela también podría tener una serie limitada.