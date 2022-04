Archivado en: •

Måneskin, la agrupación italiana que rompe muchos estereotipos, confirmó que su tour mundial ‘Loud Kids Tour Gets Louder’ llegará a Latinoamérica.

La banda liderada por Damiano David se presentará en Brasil, Argentina y Chile. Así lo confirmaron a través de redes sociales, emocionando así a los fanáticos que esperaban la visita de los músicos. Pero no todo es felicidad, Colombia se quedó por fuera de los países latinoamericanos que visitará Måneskin.

Victoria De Angelis, Damiano David, Thomas Raggi y Ethan Torchio empezaron su carrera en el 2015. Pero su fama mundial llegaría tras ganar Eurovisión 2021, el programa musical más grande de Europa.

Loud kids are getting soooo much louder 🎸 We are incredibly happy to announce our new SOUTH AMERICAN tour leg!! 09.08 Rio de Janeiro 🇧🇷, 09.09 São Paulo🇧🇷, 09.11 Buenos Aires 🇦🇷, 09.14 Santiago 🇨🇱 TICKETS info 🔗 https://t.co/gT8Pjm3Dwb pic.twitter.com/Ez44mvExm3

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) April 22, 2022