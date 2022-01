Logan Paul pagó 3.5 millones de dólares por tarjetas falsas de Pokémon

El famoso youtuber Logan Paul, seguir de Pokémon, fue noticia por comentar que había comprado una caja sellada y autenticada de la primera edición de tarjetas coleccionables de Pokémon por 3.5 millones de dólares. Coleccionistas por todo el mundo sospecharon que se trataba de una estafa y la celebridad empezó a dudar de la autenticidad de las mismas.

Logan se reunió con la persona que le vendió las tarjetas y con el dueño de la empresa BBCE, la cual certificó que la caja no estaba abierta, para confirmar que no se había tocado el paquete original. Luego el boxeador empezó a sacar las tarjetas y se dio cuenta de que lo estafaron.

Las cajas tenían inconsistencias, por lo que Logan expresa en el video que eran «falsas». Más adelante, al abrir uno de los paquetes donde estaban las tarjetas, notaron que se trataban de G. I. Joe y no de Pokémon. Logan calificó su decepción como «el mayor fraude en la historia de Pokémon» y ahora invita a sus fanáticos a ver el video para recuperar lo perdido.

just dropped $3,500,000 on this sealed & authenticated box of 1st Edition Pokémon cards 😯 pic.twitter.com/rMY2bVnKV2

— Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2021