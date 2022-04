Archivado en: •

Liam Gallagher saludó este martes a Paul ‘Bonehead’ Arthurs, su excompañero de Oasis, quien fue diagnosticado con cáncer de amígdalas.

«Solo para hacerles saber a todos que me voy a tomar un descanso de tocar por un tiempo. Me diagnosticaron cáncer de amígdalas, pero la buena noticia es que es tratable y pronto comenzaré un ciclo de tratamiento», expresó Bonehead en un breve comunicado.

Agregó que está destrozado y «perdiéndose los conciertos con Liam y la banda». Minutos después, Gallagher envió un mensaje a su excompañero.

«Enviando mucho amor al [número] 1 y único Bonehead, y a su familia, deseándole una pronta recuperación. Todos estamos pensando en ti rasta. Estarás de vuelta en el escenario antes de que puedas decir [are] we doing Colombia LG»

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 26, 2022