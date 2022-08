La creativa y divertida respuesta de Inter Rapidísimo a un competidor por valla en Ibagué

Estas dos empresas, han sido reconocidas por su labor en el sector logístico y de mensajería, el reciente reporte del Mintic, informó que las dos compañías son líderes en el sector según el número de envíos individuales, lo que las ha catalogado como las preferidas de los colombianos enviando más de 16,1 millones de paquetes.

En las últimas horas se ha hecho evidente una publicación en redes sociales, sobre una valla que la compañía de envío verde instaló casi dentro de una de las sedes de la compañía Inter Rapidísimo, razón por la cual Rapidísimo decidió instalar una serie de mensajes dentro de su punto que hacen que la lectura de la valla de su competidor cambié totalmente de sentido.

Cabe mencionar que durante muchos años han existido recordadas y entretenidas batallas publicitarias entre grandes marcas, como Claro vs Wom, McDonalds vs Burger King, Pepsi vs Coca Cola, BMW vs Audi entre otras más.

Los buenos tiempos de la publicidad volvieron.