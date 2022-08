Knotfest Colombia 2022: cuándo, costo y todo lo que debe saber

Desde el lunes 8 de agosto se confirmó que llegaría la tercera edición del Knotfest Colombia, un evento creado para todos aquellos que disfrutan del heavy metal; organizado por la agrupación norteamericana Slipknot.

Con un video en el que recopilaron los mejores momentos de la segunda edición realizada en 2019, con el mensaje: “¡El carnaval oscuro está de vuelta! No habrá piedad”.

¿Cuándo es?

Según se anunció en las redes sociales oficiales del festival, el Knotfest Colombia 2022 se llevará a cabo el viernes 9 de diciembre.

¿Cuánto valdrá la entrada?

Antes de confirmar a los artistas que asistirán, la boletería para los ‘Early Birds’ tendrá un costo de 249 mil pesos más el servicio de la tiquetera encargada de la venta a partir del 12 de agosto.

¿Cuáles son los artistas?

Hasta el momento no se ha revelado el cartel oficial de las bandas que se presentarán.

Bring Me the Horizon, Avenged Sevenfold, Manowar, King Diamond y Lorna Shore son algunos de los aclamados por los usuarios que tras el anuncio no han dudado en comentar.