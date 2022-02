Joven gana dinero viendo episodios de Los Simpson y buscando predicciones

El trabajo soñado por los fanáticos de Los Simpson lo tiene Alexander Townley, de 26 años. El joven gana dinero por ver los capítulos de la serie y buscar predicciones.

Actualmente vive en el Reino Unido y expresa que le pagan 6.804 dólares por analizar los episodios de los personajes amarillos.

Según RT, todo empezó cuando su hermano lo etiquetó en un anuncio en internet donde se buscaban personas que vieran la serie, pero también que analizaran las posibles predicciones.

Los Simpson son populares por acertar o acercarse a ciertos acontecimientos mundiales. Townley aseguró a Jam Press que no todo es tan fácil como parece ya que debe anotar cada pequeño detalle en un bloc de notas. “No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá”, expresó.

Alexander asegura ha llegado a ver 30 capítulos en un día buscando algo relacionado, “es realmente agotador”, agregó.

I get paid thousands to watch ‘The Simpsons:’ It’s my ‘unhealthy obsession’ https://t.co/XthHgoxE3r pic.twitter.com/Ihof2WtgKJ

— New York Post (@nypost) February 21, 2022