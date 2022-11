Luto noventero: murió Jason David Frank, uno de los Power Ranger

Archivado en: •

Después de algunos rumores que salieron a la luz durante la madrugada, este 20 de noviembre se confirmó la muerte del actor Jason David Frank, recordado por su participación en la famosa serie de los ‘Power Rangers’.

El actor, que tenía cuatro hijos y recientemente pasó por un proceso de divorcio, falleció a los 49 años de edad. Sin embargo, aún se desconocen las causas de la muerte del reconocido actor que le dio vida a Tommy Oliver, el ninja de color verde.

Vale recordar, que, aunque en un principio, el actor le dio vida a Tommy bajo un traje verde, después pasó a uno blanco cuando fue manipulado por la malvada Rita, para luego compartir liderazgo con Jason, el entonces Power Ranger Rojo.

En 1993 el actor estadounidense le dio vida por primera vez al recordado personaje. Además, de su participación en otras temporadas de Power Ranger, destacándose como Power Ranger legendario y siendo mentor de nuevas generaciones de adolescentes a cargo de defender el mundo.

Debido a la popularidad del personaje, Tommy terminó siendo recuperado para luego transformarlo en protagonista de la serie en sus siguientes temporadas conocidas como Power Rangers Zeo y Power Rangers Turbo.

En 1997, Jason David se despidió de su icónico personaje sin dejar de participar en importantes encuentros como la Comic Con. Sin embargo, tiempo después, Frank tuvo una aparición especial en un episodio conmemorativo de Power Rangers Wild Force lanzado durante el año 2002 y luego concretó un retorno continúo en Power Rangers: Dino Thunder del año 2004.

Por su larga participación en la serie de televisión y la importancia del personaje al que Jason le dio vida, los fanáticos y fieles seguidores de los Power Rangers se mostraron muy conmocionados en redes sociales por la repentina partida de uno de los grandes de la serie.

Thank you for making my childhood awesome Jason David Frank. RIP pic.twitter.com/RVBhdc7Tq7

RIP Tommy Oliver aka the green power ranger Jason David Frank! Grew up watching the show and he was one of first crushes pic.twitter.com/8936oDsxRV

— Vincent Garcia (@Gvince06) November 20, 2022