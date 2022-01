Hacker se infiltró en una reunión de senadores y proyectó un video sexual

Las reuniones de Zoom, que crecieron durante la pandemia, no se salvan de los saboteadores y hackers que se meten para arruinar los temas que se discuten ahí.

Esta vez un hacker interrumpió una videoconferencia que se llevaba a cabo con en Italia con senadores de este país y Giorgio Parisi, premio Nobel de física del 2021.

El saboteador se identificó como Alex Spence y proyectó un video pornográfico de la categoría hentai. Su video interrumpió la intervención de un senador que presentaba los resultados de una investigación.

Los encargados de la transmisión intentaron sacarlo, pero el intruso logró proyectar un video más. Ahora los senadores denunciarán al saboteador.

anyway, on lighter news, have you heard about the Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a meeting of the Italian senate yesterday

— Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022