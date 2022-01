Gal Gadot confiesa que el video de ‘Imagine’ empezando la pandemia fue de mal gusto

Cuando los países empezaron a cerrar sus fronteras y decretaron cuarentenas para afrontar la pandemia, Gal Gadot mostró un video cantando Imagine de John Lennon. No lo hizo sola, reunió a otras estrellas como Natalie Portman, Jimmy Fallon, Sia, Norah Jones, entre otros.

Después de casi dos años del video, la actriz confesó que el video tenía buenas intenciones, pero fue de mal gusto. “La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara aquí (a EE. UU.) de la misma manera. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo», empieza diciendo la actriz que le da vida a ‘Wonder Woman’.

«Pero (el video) fue prematuro. No era el momento adecuado y no era lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones puras, pero a veces no se da en el blanco, ¿verdad?”, agregó la actriz en una conversación con InStyle.

Gal Gadot reunió a famosos como Mark Ruffalo, Amy Adams y Natalie Portman para cantar “Imagine” y mandar un mensaje de esperanza. #MTVNewsLA pic.twitter.com/WBjk3H4tH4 — MTVLA (@MTVLA) March 19, 2020

Gal Gadot también habló sobre la película biográfica sobre Cleopatra, de la cual es la protagonista. Aseguró que la cinta mostrará la faceta inteligente y estratégica de la reina egipcia, además del impacto que tuvo en el mundo y que aún se vive.