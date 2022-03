Frailejón Ernesto Pérez: los memes que ha dejado el popular personaje de Señal Colombia

Seguramente has escuchado «Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te vengo a saludar no me conoces, pero yo a ti sí sí, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón». Si no lo conoces, te contamos que se trata de un personaje animado del programa ‘Cuentitos Mágicos’ de Señal Colombia.

El Frailejón se hizo popular en TikTok y aunque es un personaje creado para niños para explicar la importancia del frailejón en los páramos y nevados de Colombia, personas de todas las edades han compartido la pegajosa canción. También explica como se debe cuidar el agua y da algunos consejos.

Mientras veían The Batman fueron sorprendidos por murciélagos reales

La fiebre por el Frailejón ha sido tanta que próximamente tendrá merchandising oficial, aunque en redes ya se han visto algunos tejidos del personaje. Pero como toda noticia colombiana, esta no se salvó de los memes y los comentarios.

Quiero chicanear a mi amigo, Ernesto Pérez Frailejón.

Lo pueden mandar a hacer con mi amiga, que la encuentran en IG como lamota_croche. pic.twitter.com/mUUZtG2eSA — Vivi Toro (@undervivi) March 7, 2022

Marge, creo que amo a Frailejón Ernesto Pérez. pic.twitter.com/u6zYxwQPnr — Jess Microbichota 🧫🔬 (@jessbichos) March 5, 2022

Pues no, mamá, no es una etapa, Frailejón Ernesto Pérez es un estilo de vida 💚. — Diego 🐟 (@pentapolin4) March 5, 2022

No puedo sacarme de la cabeza la canción del Frailejón Ernesto Pérez pic.twitter.com/OdM7URCc73 — karmacoma (@___karmacoma___) March 9, 2022

MI NOMBRE ES FRAILEJON ERNESTO PEREZ https://t.co/zASr9GBJiC pic.twitter.com/JXWfjHj8Id — Anny Popenny ✨🦖☄️ (@AnnyPopenny) March 9, 2022