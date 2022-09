Fanáticos de Coldplay podrán verlos en vivo, con ETB

Luego de 6 años de haberse presentado en Bogotá, Coldplay regresa a Colombia con su gira ‘Music Of The Spheres World Tour’, que promete poner a vibrar a los amantes del género el 16 y 17 de septiembre. La banda, conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman, Phil Harvey y Will Champion, interpretarán sus éxitos luego de la presentación especial de Camila Cabello y Mabiland

Gracias a la alta demanda y respuesta positiva de los fanáticos de los británicos en el país, la banda amplió a dos las fechas de sus presentaciones en Bogotá. Sin embargo, muchos amantes del género se quedaron sin la oportunidad de ver a los intérpretes de ‘A Sky Full Of Stars’ en vivo, por ello ETB quiso premiar la fidelidad de diez de sus clientes con boletas dobles para vivir una experiencia inolvidable el próximo 17 de septiembre.

A través de una dinámica en que debieron demostrar sus conocimientos sobre la marca que los acompaña día a día en sus hogares o negocios, llevando conectividad, los clientes pusieron a prueba su fidelidad para ser merecedores de las entradas.

Así, ETB en alianza con Radioacktiva dieron las pistas durante 15 días para que los oyentes tuvieran los insumos necesarios para participar en la dinámica de las entradas. El momento decisivo llegó y en un evento móvil de la emisora, se escogieron los ganadores de 9 boletas dobles, 4 platinos dobles y 5 generales dobles que asistirán al Estadio El Campín, para uno de los eventos musicales más importantes del país.

¿Qué requisitos cumplieron los ganadores?

Entre las condiciones que debían cumplir los ganadores del sorteo ‘Está en ti ir al concierto de Coldplay con ETB’, fueron el de ser mayores de edad, titulares del servicio para hogar o negocio de la compañía, así como contestar de manera acertada las preguntas que previamente se dieron en la programación de la emisora

Un álbum exitoso alrededor del mundo

Vale la pena resaltar que tras su lanzamiento en el 2021, el álbum ‘Music Of Th Spheres’, encabezó los listados a nivel mundial. El tema, ‘Higher Power’, fue nominado a la ‘Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Grammy 2022. La gira, que lleva el mismo nombre del disco, comenzó su paso por México, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Perú y Chile, entre otros destinos.

Los ganadores del concurso escucharán los éxitos del disco como ‘Let Somebody Go’, ‘Humankind, ‘People of The Pride’, ‘Biutyful’ o ‘My Universe’.