Emotivo homenaje tras un mes de la muerte de la repostera del pastel de Mickey Mouse

Archivado en: •

Marjorie Cantillo Romero fue viral en redes sociales hace algunos meses luego de compartir una fotografía en la que mostró un pastel que ella misma hizo con la cara de Mickey Mouse.

Sin embargo, la mujer no fue ajena a las fuertes críticas de miles de internautas que se burlaron del aspecto del pastel dado que no se parecía al muñeco de Disney. Por lo cual, la mujer y su torta se convirtieron hasta en memes.

Le puede interesar: Murió la repostera que recibió burlas por pastel de Mickey Mouse

La mujer, aunque se vio afectada por las críticas también convirtió el suceso viral en un impulso para prepararse y mejorar su proyecto de emprendimiento. De hecho, días después de lo sucedido mostró una segunda versión de la torta muy mejorada.

El pasado 28 de agosto, Marjorie murió tras algunas afecciones de salud que, según la familia, fueron ocasionadas por el estrés que le ocasionó las constantes burlas que recibió en redes sociales.

Mire también: Creadora de la torta de Mickey Mouse aprendió y presentó una nueva versión

Por lo cual, a un mes de su muerte, su hija Kei Torres Cantillo compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre, en el que también recordó el ‘daño’ que le hicieron a su madre por la cantidad de burlas.

“Ya no estás a mi lado, sé que estás mejor y ya no hay sufrimiento allá en donde tú estás. Te has ido donde no hay regreso, no te puedo buscar, donde no hay dolor, donde hay paz, donde nadie puede incomodarte, donde nadie puede hacerte daño”, escribió Kei Torres.