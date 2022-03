¡El trabajo de los sueños! Joven gana dinero por ver capítulos de ‘Los Simpson’

Los Simpson es una de las series más emblemáticas y exitosas de todos los tiempos, y seguramente este hombre tiene el «trabajo de los sueños» de todos los fanáticos de la familia amarilla.

Alexander Townley, de 26 años, es un «fanático a morir» de la popular serie y se conviritó en la envidia de muchos, tras dar a conocer que le pagan más de 6.000 dólares (aproximadamente 23 millones de pesos) por ver y analizar todos los espisodios.

¡Diversión pura!

El británico afirma ser un fiel seguidor de Los Simpson desde que tiene uso de razón y se enteró de este trabajo, luego de que su hermano lo etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas para encontrar «predicciones».

Cabe resaltar que Los Simpson son famosos por muchas características, entre estas los «presagios» sobre temas políticos y sociales.

«Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión por la serie«, confesó Townley y explicó lo maravilloso que es su trabajo:«Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?».

Sin embargo, mencionó que esta labor no es tan sencilla como muchos piensan, pues más allá de disfrutar los episodios de la serie tiene que estar atento a cualquier detalle.

«Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá».