Archivado en: • • •

Disney y Marvel acaban de revelar un nuevo tráiler de 10 segundos de Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Aunque el avance es corto, es poderoso ya que se confirma la inclusión de Peggy Carter, como la Capitana Carter y al Profesor X descansando su mano en su silla de ruedas.

Marvel no había revelado muchos detalles sobre la presencia del Profesor X en esta nueva película de Doctor Strange. De hecho, Sam Raimi, director del film, expresó “No puedo prometerles que Patrick Stewart estará en la película. Eso es todo lo que Marvel me permite decir”.

Te puede interesar: Patrick Stewart habría confirmado su aparición en Doctor Strange 2

Pero los fanáticos y seguidores del MCU ya sospechaban la presencia del Patrick Stewart, pues su voz se escucha en el primer tráiler de la película. El actor también confirmó que era su voz en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marvel Entertainment (@marvel)

“No fue hasta la mañana siguiente que desperté y vi mi teléfono y me enteré de que estaba siendo bombardeado con mensajes. Mi gente de relaciones públicas me envió las reacciones y me las pasaron. De hecho, yo no reconocí mi propia voz. Sonó diferente, ya sea porque estuviera resfriado o algo así en el momento. No lo sé. Quedé asombrado, todo lo que vieron fue mi hombro y el lóbulo de mi oreja y nada más”, expresó el actor.

Te puede interesar: Doctor Strange presenta un nuevo adelanto con zombies incluidos

También habló de lo que podría pasar si el Profesor X aparece en Doctor Strange: “El Profesor X sería extraordinariamente cauteloso y vigilante, y tal vez se sentiría un poco inseguro, porque hay algo que es potencialmente peligroso en este hombre. Creo que eso pondría al Profesor Xavier en guardia”, agregó.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness llegará a las salas de cine el próximo 5 de mayo.