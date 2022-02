El estafador de Tinder reaparece, presenta a su novia y dice que no estafó a nadie

Después de conocerse las intenciones del estafador de Tinder de conquistar Hollywood, hacer un podcast, escribir un libro y hasta tener un reality donde el premio sea una cita con él, Simon Heyada Hayut, como es su nombre real, reapareció y dio una entrevista para Inside Edition.

El hombre de 31 años negó todo lo que se dice en el documental estrenado por Netflix. Además, apareció con su novia la modelo israelí Kat Kolin. «No soy un fraude ni un impostor. La gente no me conoce, así que no me pueden juzgar”, agregó Simon.

El ‘Estafador de Tinder’ vende saludos por 1.400 dólares y quiere debutar en Hollywood

Por otro lado, expresó que solo era un «chico soltero» que quería conocer chicas en Tinder. Se definió como » el más grande caballero».

Aquí un fragmento de la entrevista del ‘Estafador de Tinder’: