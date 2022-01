‘El club de la pelea’ en China tiene un final muy diferente al resto del mundo

La famosa película ‘El club de la pelea’ o ‘Fight Club’ tiene un final diferente en China. Así lo han reportado diferentes medios después de que esta producción llegara a la plataforma ‘Tencent Video’ el pasado fin de semana.

En redes sociales aseguran que en el final de la película la policía descubre rápidamente el plan de explotar toda la ciudad y arresta a todos los criminales, evitando así que la bomba explote.

Por otro lado, Tyler, el protagonista de la película estrenada en 1999, es internado en una clínica para recibir tratamiento psicológico y es dado de alta en el 2012. Todo esto es descrito en texto con el fondo negro.

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp

— Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022