Uno de los estrenos más esperados del año ya está aquí. Se trata de Doctor Strange In The Multiverse of Madness y si quizás eres de los que ha visto algunas películas, pero te faltan algunas, aquí te contamos cuáles deberías ver para entender el desarrollo de Doctor Strange 2.

La primera película que deberías ver es Avengers: Era de Ultron, del 2015. En esta aparece Wanda y su hermano Pietro y conocemos parte de su historia. También tienes que ver Doctor Strange, estrenada en el 2016, para entender como Stephen Strange se convierte en el Hechicero Supremo.

Después de esta película, Doctor Strange y Wanda empieza a tomar relevancia y aparecen en Avengers: Infinity War, estrenada en el 2018. Posteriormente, Strange aparece en Avengers: Endgame, del 2019, con un papel más relevante y decisivo.

Pero no solo películas, también te recomendamos ver algunas series que te ayudarán a comprender el desenlace de la película. Después de Endgame y el famoso chasquido, sucedieron muchos sucesos.

Uno de los acontecimientos se cuenta en WandaVision, serie estrenada en 2021, cuenta como Wanda vivió su dolor y como se convirtió en la Bruja Escarlata. Otra serie que deberías ver es What if…?, lanzada el mismo año, que muestra personajes que, al parecer, aparecerán en esta nueva película.

Loki, del 2021, también es importante. Pues su historia se da en una de las realidades alternativas del universo cinematográfico de Marvel. Por último, y no menos importante, debes ver Spider-Man: No Way Home ya que los eventos de Doctor Strange 2 se dan después de lo ocurrido en esta película.

Doctor Strange: In The Multiverse of Madness ya está disponible en algunas salas de cine.